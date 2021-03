Segretario Righi in visita a Erbozeta: "Vicinanza alle realtà produttive del Paese"

Il Segretario di Stato per l'Industria, Fabio Righi in visita a Erbozeta, azienda sammarinese leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per la salute, principalmente integratori alimentari e dispositivi medici. Accolto dalla proprietà, è stato poi accompagnato nello stabilimento produttivo, che si caratterizza per l'utilizzo di tecnologie avanzate e macchinari all'avanguardia, una produzione secondo standard farmaceutici e un team di professionisti.

“L'occasione – afferma Righi – per apprezzarne l'operatività. L'obiettivo generale è infatti quello di non rimanere chiusi nella Segreteria di Stato ma di essere vicini sia alle piccole sia alle grandi realtà produttive del territorio. Processo che purtroppo finora l'emergenza sanitaria ha inevitabilmente rallentato ma che confidiamo di accelerare nel corso dell'anno”.

Il Gruppo Erbozeta, che ha già saputo espandere la propria attività in più di 70 paesi nel mondo, intende continuare ad investire all'estero, - si è detto - pur mantenendo il proprio quartier generale in Repubblica.