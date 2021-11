Segretario Righi in visita alle aziende: contatto diretto con realtà ogni giorno a confronto con le sfide del mercato

Prosegue il ciclo di visite del Segretario di Stato per l'Industria e Commercio, Fabio Righi nelle realtà economiche del Paese. Pomeriggio dedicato a due aziende che operano nel Castello di Serravalle e precisamente nella zona di Galazzano: prima tappa alla TEAT, impresa che progetta e realizza tubi elettroriscaldati per il trasporto di liquidi e gas con mantenimento costante della temperatura. Dopodiché la FADE, da oltre 50 anni punto di riferimento per l'arredo tavola con l’attività di decorazione di porcellane. Per il Segretario Righi, dunque, importante contatto diretto con il tessuto produttivo del Paese: un dialogo aperto con chi ogni giorno si confronta con le sfide del mercato.