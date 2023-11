'Space&Blue': SdS Righi al convegno del Mimit per costruire un futuro industriale su spazio e mare

Il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi sta partecipando al convegno organizzato al Mimit, Ministero imprese e Made in Italy dal titolo "Space&Blue, Forum 2023 dell'economia dello spazio e del mare", su invito del Ministro Adolfo Urso. "Lo spazio e il mare sono i due comparti su cui costruire il futuro industriale del nostro Paese. - ha detto Urso - In questa manovra abbiamo previsto di fare due collegati su space e blue economy, che realizzeremo in modo organico nei prossimi mesi, per consentire alle nostre imprese di partecipare da protagoniste alla conquista e alla colonizzazione dello spazio e degli oceani".

