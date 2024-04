Spring Meetings FMI: per il Segretario Gatti incontri bilaterali con delegazioni di Albania, Andorra e Svizzera

L'occasione per rinsaldare ulteriormente rapporti e collaborazioni già avviati e intrecciare nuove relazioni utili al Paese. Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, accompagnato dai vertici di Banca Centrale, incontra le delegazioni di Albania, Andorra e Svizzera. Con il Ministro per le Finanze albanese Ervin Mete, sul tavolo il reciproco interesse verso nuove possibilità di cooperazione tra i due Stati. Nel bilaterale con l’omologo del Principato di Andorra, il Ministro Ramon Llados Bernaus, il punto sullo sviluppo dell’accordo di associazione all’Unione europea - prossimo alla firma - e sulla collaborazione tra le autorità di vigilanza per l’implementazione del framework normativo relativo al sistema finanziario. Rimarcando l’importanza del confronto tra paesi extra-UE, il Vice Ministro per la Finanza Internazionale della Svizzera Christoph Kӧnig si è dimostrato invece particolarmente interessato a conoscere l’esperienza di San Marino con l’Ue e a collaborare per negoziare accordi. Gatti a confronto anche con il Governatore della Banca Centrale della Repubblica Argentina, Santiago Bausili: colloquio che per il responsabile della politica finanziaria sammarinese si è rivelato propizio per evidenziare alcune criticità legate alla corresponsione delle pensioni ai cittadini sammarinesi che risiedono proprio nel Paese sudamericano. Problematiche – ha fatto notare Gatti – “connesse a ritardi e costi oltre che alla gestione locale delle somme che il Governo di San Marino stanzia per la comunità. Verificata dunque con il Governatore la possibilità di superare queste criticità. Infine, rapporti costanti, di stretta collaborazione, naturalmente con Fondo Monetario nell'incontro con Federico Giammusso, Executive Director FMI.

Proseguono parallelamente gli impegni del Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi in veste di governatore della Banca Mondiale per la Repubblica di San Marino. Siglato un protocollo con la Transatlantic Harmonic Foundation, presieduta da Andrea Gumina, impegnata nel rafforzamento degli investimenti transatlantici in specifici verticali tecnologici secondo il paradigma dello sviluppo armonico, attraverso programmi di collaborazione pubblico-privata. Intesa che mira alla promozione dell’economia sammarinese nel mondo. Per Righi anche numerosi incontri con imprenditori statunitensi: una prestigiosa platea di investitori e rappresentanti di aziende interessate al contesto economico del Titano e con Pete Nonis, Vice Presidente di BCIU Business Council for International Understanding.