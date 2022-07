Sul Titano un nuovo istituto di pagamento

A San Marino nasce un nuovo istituto di pagamento: si chiama Salve Financial HUB spa, e ha ricevuto recentemente l'autorizzazione da Banca Centrale. L'istituto è completamente composto – scrive - da capitali esteri degli Emirati Arabi e si colloca nell'alveo delle transazioni riservate ad aziende internazionali che operano nel settore delle energie. “Siamo perfettamente integrati con tutto il sistema bancario sammarinese – precisa l'Amministratore Delegato Massimo Ferracci – al servizio e non in contrasto con le istituzioni finanziarie presenti”.