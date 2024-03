Tensioni nel Mar Rosso: pesante, in prospettiva, l'eventuale impatto sul sistema portuale italiano

Ascolta l'intervista via Zoom al Condirettore di Affaritaliani.it Marco Scotti

Marco Scotti sottolinea come a suo avviso l'impatto più immediato, ma al contempo più attenuato, riguardi i prezzi del carburante; che ora stanno iniziando nuovamente a calare. “Molto meno sotto controllo” - continua il Condirettore di Affaritaliani.it - è invece il tema del costo dei container: dunque il trasporto, la logistica. “Mi aspetto che gli effetti li vedremo tra un pochino”, osserva; posto l'accento infatti sulle ripercussioni economiche dovute all'allungamento delle rotte al fine di bypassare quella per Suez: nel mirino delle milizie yemenite. Infine lo scenario più preoccupante, in chiave futura. Se infatti l'area del Mar Rosso continuasse per un periodo di tempo abbastanza lungo a risultare molto complicata da navigare, “una parte importante del sistema portuale italiano” rischierebbe di risultare tagliata fuori, almeno parzialmente, dai traffici.

