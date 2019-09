Ti ricordi il PIN della tua Smac?

Mercoledì sono stati accreditati i rimborsi IGR 2017 sulle tessere Smac. L'importo è stato versato ai beneficiari in riferimento al codice ISS registrato sulle singole carte ed è stato comunicato tramite un sms. Carte che quindi risultano particolarmente “gonfie” e molti utenti si stanno chiedendo come e dove spendere le cifre, spesso consistenti. Si ricorda che per spese superiori a 70 euro è necessario utilizzare il codice PIN consegnato assieme alla carta al momento del rilascio. Ma cosa bisogna fare se non si ricorda il codice o non lo si ritrova? L'unico modo per recuperarlo è recarsi in uno sportello bancario del territorio, con documento d'identità, per chiedere l'attivazione della procedura di rilascio di un nuovo PIN. Il sistema provvederà immediatamente ad inviare, tramite sms, un nuovo codice all'utenza telefonica segnalata del richiedente.