Tra emergenza sanitaria ed economica: in ginocchio settore trasporto scolastico e turistico

Nel video l'intervista a Roberto Benedettini, F.lli Benedettini SPA e Marco Guidi, amministratore Morri autobus Gran Turismo

Tra emergenza sanitaria ed economica: chiusura scuole, disdetta di gite scolastiche, tour turistici, cancellazione dei voli per l'Italia. Abbiamo raccolto la testimonianza di chi, a San Marino, lavora nel trasporto scolastico e turistico L'eccezionalità della situazione nelle parole di chi rappresenta un'azienda nata nel 1946, che affronta la crisi peggiore dei suoi primi 74 anni di storia, nel corso della quale ha sempre mantenuto inalterati i collegamenti quotidiani di linea tra San Marino e Rimini, ora con corse ridotte. Un settore, quello di noleggi bus, che dall'attività legata al turismo ottiene più del 60% di fatturato: la f.lli Benedettini SPA quantifica, al momento, mancati introiti per 300 mila euro In grande difficoltà anche l'altra azienda sammarinese, Morri Trasporti: il telefono suona solo per ricevere le disdette. Sei dipendenti, di cui 5 in cassa integrazione dai primi di marzo Necessari interventi straordinari per sostenere imprese private del settore trasporto e per garantire continuità ed esistenza del servizio privato. Tra le proposte della categoria al governo la costituzione di un fondo straordinario e di valutare un provvedimento di esonero del pagamento di tutto gli oneri previdenziali e dei tributi a carico delle attività produttive danneggiate dall'emergenza e non di sola sospensione dei versamenti.

