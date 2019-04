Turismo: per la Pasquetta sul Titano un buon afflusso di visitatori

Già a metà mattinata si era formato del traffico sulle strade e salendo verso il monte a Montecchio i parcheggi erano pieni di auto e i turisti in attesa di salire sulle navette. Un segnale inequivocabile del gran numero di visitatori sul Titano per il Lunedì dell'Angelo.

In tanti hanno approfittato per fare una passeggiata lungo le vie del centro, un po' di shopping, pausa pranzo e gli immancabili selfie in piazza della Libertà, nonostante le condizioni meteo non ottimali.

Per il 2019 la Pasquetta in Riviera e a San Marino è stata segnata dalle nuvole. Niente scampagnata sotto al sole come da tradizione, quindi. Per i dati complessivi sulle presenze in centro storico si dovrà attendere, ma i commercianti si sono già fatti un'idea.

Nel servizio le voci dei turisti e l'intervista ad Andreina Bartolini, presidente Unione Sammarinese Commercio e Turismo