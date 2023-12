Una società ravennate, 2NDSPACE vince Nuove Idee Nuove imprese 2023

Opera nel settore della News Space Economy la startup vincitrice della XXII edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. 2NDSPACE, società ravennate costituita a maggio del 2023, si pone come un punto di riferimento unico per il cliente nella realizzazione di missioni spaziali complete, dalla progettazione e costruzione del satellite fino al lancio in orbita.

Tra i punti di forza individuati, i tempi di fornitura più bassi rispetto ai competitor e la risoluzione delle attuali criticità dell’industria spaziale, che fatica a garantire un accesso rapido nello spazio. Insieme a 2NDSPACE sono stati premiati il team riminese Vongole Bernardi e la società riccionese My Industries con “Gnapp”. Il primo, partendo dall’esperienza di una famiglia di pescatori di quarta generazione, punta a diffondere la vongola della Riviera Romagnola in tutto il mondo. Attraverso l’uso di tecnologie innovative e di competenze trasversali, infatti, è possibile vendere il prodotto abbattuto e ancora chiuso in confezioni di carta bio, conservandone la freschezza.

Gnapp opera nel campo della tecnologia alimentare e si focalizza sulla preparazione e distribuzione di bevande e alimenti di alta qualità attraverso sistemi innovativi e all'avanguardia. Grazie all’intelligenza artificiale in grado di controllare sistemi robotici, Gnapp consente di gestire la cucina di un’attività di ristorazione, controllando in tempo reale l’andamento della propria attività.

Ai primi tre classificati, selezionati tra i 14 progetti finalisti, sono andati rispettivamente premi in denaro da 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro.

“Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a idee d’impresa molto interessanti – ha commentato il presidente di Nuove Idee Nuove Imprese Maurizio Focchi -. La vitalità del territorio e la validità dei progetti in gara è confermata dall’alto tasso di sopravvivenza delle imprese che, in questi 22 anni, sono passati attraverso la nostra competizione".

“Si conferma una competizione preziosa – ha commentato Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna -. Il nostro è un territorio che dimostra grande vitalità dal punto di vista delle idee imprenditoriale e che si riflette in una grande varietà di ambiti di azione".