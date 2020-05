Unas: "Rivisto il rapporto mq/clienti per centri estetici e parrucchieri"

Ad una settimana dalla riapertura di centri estetici e parrucchieri, novità nel rapporto tra metri quadri degli esercizi e clienti. La Segreteria di Stato all’Industria e Artigianato, - fa sapere Unas – nell’accogliere la richiesta di riconsiderare il limite di un cliente “ogni 40 metri”, in modo che fosse progressivo per scaglioni e non penalizzante per le metrature intermedie – ha disposto che nei locali tra 41 e 79 mq è consentita la presenza di due clienti e due operatori; tra 81 e 119 mq, non più di quatto clienti e quattro operatori; e oltre i 119 mq, la possibilità di operare liberamente ferma restando l’applicazione di tutti i presidi previsti e il rispetto delle prescrizioni vigenti.