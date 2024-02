Usl, a San Marino non solo lavoro nero, ma anche lavoro grigio

"Anche a San Marino si registrano casi di economia sommersa". Lo scrive l’SG USL Francesca Busignani che evidenzia come non si tratti solo di lavoro nero, con lavoratori subordinati senza assunzione, ma anche lavoro grigio, ovvero rapporti apparentemente regolari che hanno però elementi di irregolarità, come ad esempio il numero di ore effettivamente svolte.

Il sindacato torna anche sul tema dell'evasione di contributi e monofase contro i quali chiede un'azione decisa da parte delle istituzioni con strumenti che permettano di riprendere i soldi non versati più velocemente. Chiede inoltre misure di politica attiva per facilitare l’occupazione e l’inserimento lavorativo dei lavoratori più fragili, per evitare che vengano fagocitati dal lavoro irregolare.

Usl invita tutto coloro che subiscono richieste illegittime a recarsi al sindacato e racconta di aver accolto lavoratori che hanno riferito di essersi sentiti dire: “non ti rinnovo il contratto di lavoro, se vuoi ti tengo in nero e ti pago meno; o ancora: a contratto sei a “X” ore le altre le fai, non te le pago e non le recuperi se no quella è la porta, o ancora: lavori per “X” mesi non hai diritto alle ferie e poi succede che non le fanno fare e le caricano ugualmente sulle buste paga dei dipendenti come fatte.