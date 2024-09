Usl: lavoro, stabilità e inflazione per i lavoratori di San Marino

Per l'Usl, anche se a San Marino si sta vivendo un momento storico in cui il tasso di disoccupazione è tra i più bassi sotto la superficie si nasconde una preoccupazione crescente che attanaglia molti lavoratori sammarinesi e le loro famiglie e cioè la paura che questa stabilità possa essere minacciata e che, in futuro, il tasso di disoccupazione possa salire significativamente.

Altra preoccupazione, per l'Usl, quella del potere d'acquisto dei salari con l’inflazione che a San Marino – afferma il sindacato – aumenta più rapidamente rispetto a Rimini e all’Italia. Necessario, dunque, per l'Usl, sostenere le famiglie più colpite, oltre a monitorare costantemente il mercato per intervenire prontamente”.