USL, Pubblico Impiego: perplessità sui tempi del rinnovo del contratto PA

La fine anticipata della legislatura all'attenzione della Federazione Pubblico Impiego dell'USL. Esprime preoccupazione rispetto ai temi ancora aperti, in testa, le contrattazioni di secondo livello contemplate nel Contratto del Pubblico Impiego, firmato lo scorso novembre, che - ricorda il Segretario Simona Mazza - i dipendenti attendevano da 12 anni. Guarda alla scadenza del Contratto Collettivo dei Pubblici Dipendenti di fine 2024 e chiede di riattivare rapidamente il Tavolo, per definire tutti gli aspetti tecnici e relativi ai diritti dei lavoratori e arrivare così pronti al confronto con il prossimo Esecutivo. Tra le priorità: la reintroduzione del lavoro agile, "già sperimentato in pandemia, da implementare in modo efficace per migliorare la qualità del lavoro, la soddisfazione dei dipendenti, ma anche quella dei fruitori dei Servizi Pubblici".