Voglia di partire per il ponte dell'Immacolata: San Marino punta al sold-out per il fine settimana

Natale si avvicina e l'atmosfera di festa è sempre più intensa, tra luci, addobbi ed eventi. Il primo banco di prova per il turismo sarà il ponte dell'8 dicembre. Numeri importanti, quelli dei vacanzieri, che variano in base alle stime: Federconsumatori parla di 8,5 milioni di italiani in vacanza, Federalberghi di 13 milioni. La quasi totalità dei villeggianti rimarrà all'interno dei confini. Mete più ambite: le città d'arte e, subito dopo, le località montane. La spesa per la vacanza, però, aumenta: l'associazione dei consumatori stima che il weekend in montagna costerà, in media, circa 1260 euro a testa (+12 per cento rispetto al 2022) e nelle città all'incirca 660 euro a persona (+5 per cento).

San Marino si prepara ad accogliere i visitatori con il Natale delle Meraviglie e le sue magiche attrazioni. Le previsioni degli addetti ai lavori fanno ben sperare: Usot conta di arrivare al sold-out di prenotazioni nelle strutture ricettive per i giorni di venerdì 8 e sabato 9 dicembre. Per le due date, spiega il presidente Rossano Ercolani, le prenotazioni sono già all'80-85 per cento. Giovedì, invece, si viaggia sul 40 per cento di occupazione. Tra gli eventi più attesi, segnalano gli operatori, anche la mostra canina.

“Contiamo sul Natale delle Meraviglie - afferma Ercolani – che ci consente di lavorare fino al 7 gennaio”. Tra i dati positivi: le prenotazioni per il Capodanno in linea con quello precedente, ma tra il ponte dell'Immacolata e il 25 dicembre il trend è ancora “debole”. Ottimista il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. “Sono certo che il Natale sarà positivo – dice – e siamo fiduciosi perché i numeri ce lo consentono. In un momento così difficile - segnato da fatti di cronaca, conflitti nel mondo e calamità - c'è bisogno di stare in famiglia e in pace”.