Voucher-vacanza: presto la campagna di promozione ufficiale ma i feedback sono già positivi

Nel servizio Federico Pedini Amati

Formula che funziona non si cambia: la Segreteria di Stato per il Turismo conferma la fiducia nei voucher-vacanza, la promozione che prevede su tre notti prenotate in Repubblica, solo una a carico del cliente, le restanti due offerte da hotel e Ufficio del Turismo. Periodo di validità: maggio 2022 – 31 marzo 2023. Campagna non ancora ufficialmente partita ma già si registrano le prime 150 adesioni, numeri sicuramente lontani al momento rispetto allo scorso anno ma è cambiata la strategia: alcune strutture infatti hanno chiuso le prenotazioni voucher nei mesi di alta stagione, “sintomo di una ripresa complessiva del turismo” - è stato rimarcato - preferendo quindi utilizzarli nei periodi di minore affluenza turistica. L'obiettivo è di intercettare almeno 10mila presenze destagionalizzate. Confermato lo stanziamento pubblico di 140mila euro. 15 le strutture ricettive aderenti, inclusa la quasi totalità degli hotel, rispetto alle 24 del 2021. Iniziativa tutta sammarinese apprezzata anche in Italia: alcune regioni come Piemonte e Lazio si sono già attivate per creare proposte simili. E' inoltre intenzione della Segreteria di Stato estendere dal 31 luglio al 30 settembre la possibilità di prenotare i voucher su www.visitsanmarino.com.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.