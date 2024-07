Al via il G7 Scienza e Tecnologia a Bologna

Bologna e Forlì pronte per il G7 Scienza e Tecnologia, la riunione interministeriale che avrà luogo da oggi, martedì 9, all'11 luglio presieduta dalla ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini. Oggi l'arrivo a Bologna dei ministri e delle delegazioni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione Europea.

I Paesi del G7, presieduti (per la settima volta) dall’Italia, si danno appuntamento per condividere modalità e percorsi affinché ricerca scientifica e le nuove tecnologie accompagnino lo sviluppo globale su valori comuni. Valori quali la sostenibilità ambientale e sociale. La stessa ministra dell’Università e della Ricerca, ha anticipato che uno degli obiettivi sarà capire come "mettere gli algoritmi al nostro servizio", anche con la scoperta di nuovi farmaci, medicine e antibiotici.

Il clou dei lavori al Tecnopolo sono previsti domani e giovedì, ma già oggi i ministri e i delegati si incontreranno per riunioni informali. Altra tappa della tre giorni sarà Forlì, scelta come simbolo di rinascita dopo l’alluvione dell’anno scorso. Il programma all’interno del Tecnopolo sarà invece scandito da sessioni tematiche. I tre relatori di spicco Maria Leptin (presidente dello European Research Council), Fabiola Gianotti (direttore generale del Cern di Ginevra), e Tzhilidzi Marwala (rettore dell’Università delle Nazioni Unite e sottosegretario generale delle Nazioni Unite) interverranno su sicurezza e integrità della ricerca; grandi infrastrutture di ricerca e tecnologie nuove ed emergenti.

A margine, sempre negli stessi spazi, si farà il punto sulla blue economy con la Conferenza dedicata alla salute di mari, oceani e coste del nostro pianeta.