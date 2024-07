Bellaria: lite tra giovani, interviene il 118, preso a sassate [fotogallery]

Una ambulanza del 118 è intervenuta nella notte per curare un ferito, quando è stata presa a sassate da ignoti. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 di mattina di mercoledì. I sanitari, allertati in seguito a una rissa, sono arrivati a Bellaria per prendersi cura di un ragazzo che aveva riportato alcune lesioni. Mentre curavano il giovane, all'interno dell'ambulanza, qualcuno ha scagliato una grossa pietra contro il mezzo, rompendo il lunotto posteriore e finendo all'interno. Un grave episodio, contro chi quotidianamente presta opera di soccorso, sul quale indagano i Carabinieri.