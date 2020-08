LICENZA SOSPESA Dopo l'accoltellamento nel weekend il questore chiude la Villa delle Rose per 30 giorni

Trenta giorni di chiusura per la Villa delle Rose per ordine del questore di Rimini che ha firmato la sospensione della licenza in base all'articolo 100 del Tulps, ossia per motivi di ordine pubblico. Il provvedimento è stato adottato dopo la rissa dello scorso weekend, terminata con due giovani accoltellati e portati in ospedale, quattro ragazzi arrestati dai carabinieri di Riccione e due denunciati a piede libero. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La Villa delle Rose come tutte le discoteche, in base alla nuova ordinanza del ministero della Salute, non permette più il ballo durante le serate ma funziona solo come bar e ristorante con musica di sottofondo. Tali attività saranno sospese per 30 giorni. Il 3 agosto scorso la Villa era stata chiusa per 5 giorni dai carabinieri per assembramenti. Un provvedimento analogo era stato poi preso due settimane fa per il Byblos.



