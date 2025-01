Esplosione a Catania, coinvolte 2 palazzine, diversi feriti [foto]

Proseguono le operazioni di soccorso e assistenza a Catania, dopo che ieri l'esplosione seguita a una fuga di gas ha fatto crollare due palazzine nel rione San Giovanni Galermo: 6 le persone in ospedale. Nel corso della notte nessun disperso è stato individuato tra le macerie. Prosegue l’intervento per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte non segnalate.

Il bilancio complessivo è di 14 persone ferite e condotte in ospedale. Poi dimessi i componenti della squadra di vigili del fuoco intervenuti per la fuga di gas segnalata prima dell’esplosione e coinvolti dall’onda d’urto.

"Stanno iniziando adesso con le operazioni di movimento terra per verificare che non ci siano persone. Allo stato dagli accertamenti e dai dati incrociati non risultano dispersi. Anche una prima ricognizione con i cani dei vigili del fuoco non ha segnalato persone sotto le macerie e ci auguriamo che effettivamente sia cosi. Stiamo cercando di garantire alle persone un primo accesso presso le loro abitazioni in modo da recuperare gli effetti personali e anche medicinali o beni di prima necessità". Lo ha detto il capitano Beatrice Casamassa, comandante dei carabinieri della compagnia Fontanarossa di Catania.