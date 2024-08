Evasore totale a Parma, residenza e trust anche a San Marino per nascondersi al fisco

La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Gip su richiesta della Procura, per 886.786 euro a carico di un "evasore totale". Nonostante il tenore di vita elevato, è risultato non svolgere ufficialmente alcun lavoro e non presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini Irpef dal 2016 al 2022.

Gli accertamenti delle Fiamme gialle, spiega l'Ansa, hanno consentito di rilevare come fosse gravato da precedenti di polizia per reati fiscali e fallimentari, per riciclaggio, appropriazione indebita e truffa. Il patrimonio complessivo nella disponibilità dell'indagato è risultato pari a 3,2 milioni di euro. Dal 2001 al 2018, sarebbe stato residente in territorio sammarinese e iscritto all'anagrafe degli italiani all'estero solo formalmente, in quanto, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato stabilmente residente nel territorio italiano.

Inoltre, secondo i finanzieri, avrebbe creato quattro trust di fatto da lui direttamente gestiti - di cui tre di diritto italiano e uno di diritto sammarinese - al solo scopo di tentare di segregare il patrimonio, nascondendo le sue disponibilità al Fisco.

Sono state ricostruite le acquisizioni di beni confluiti nei trust: una villa ottocentesca a Noceto, in provincia di Parma, terreni, conti correnti, una imbarcazione Azimut 52 e auto di lusso e moto - tra cui Lamborghini, Hummer, Range Rover Sport, Maserati, Bentley, alcune con targa sammarinese personalizzata - oltre che quote societarie in società di diritto italiano ed estero. All'indagato è contestata l'ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per un totale di 2,35 milioni 350.000 per gli anni d'imposta dal 2016 al 2022.