Granarolo: macabra scoperta in un capannone, feti e resti umani abbandonati dentro fusti industriali

Decine di fusti con dentro feti e resti umani sono stati ritrovati in un capannone di Granarolo, nel Bolognese. Una vicenda ancora da chiarire, sulla quale sta lavorando la squadra Mobile della polizia, coordinata dalla Procura di Bologna. Gli investigatori, ipotizzando uno smaltimento illegale di rifiuti speciali, hanno cominciato subito a contattare ospedali e strutture sanitarie, tra i quali il Policlinico Universitario Sant'Orsola, e dai primi accertamenti è emerso che i barili proverrebbero proprio da una struttura universitaria di Bologna, una biblioteca di anatomia, che probabilmente li conservava per motivi di studio e di ricerca. Secondo quanto ricostruito, alcuni anni fa ci fu una ristrutturazione con sgombero dei locali ed è stato in quell'occasione che i contenitori furono trasportati nel capannone della ditta di traslochi, dove sarebbero rimasti fino a mercoledì scorso, quando è scattata la segnalazione.

"Al momento le indagini non consentono una valutazione piena dell'accaduto e sconsigliano di pronunciarsi - ha commentato il rettore dell'Ateneo bolognese, Giovanni Molari - allo stesso tempo stiamo conducendo le opportune verifiche interne".