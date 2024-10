Il ministro Giorgetti alla Camera: "Il debito pubblico italiano arriva ormai a tremila miliardi"

Giancarlo Giorgetti

La Camera esamina il Piano strutturale di bilancio (Psb), nuovo documento che l'Europa impone a Paesi come l'Italia che presentano un deficit eccessivo: si tratta dell'insieme di impegni finanziari che il governo si assume per i prossimi 4-7 anni. Tra questi, le riforme raccomandate dalla Commissione Ue, come la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, delle spese fiscali, dei valori catastali, il sostegno alla transizione verde, l'attuazione del Pnrr, maggiore concorrenza di mercato, come ad esempio per taxi e concessioni balneari. La Lega ha smentito la stangata sulla casa, nonostante le parole di Giorgetti che aveva annunciato di voler rivedere i valori catastali degli immobili che hanno usato il superbonus. Un Piano “ambizioso ma realistico”, lo ha definito il ministro dell'Economia, nonostante le stime al ribasso dell'Istat, che rendono più difficile l'obiettivo di crescita del pil dell'1% nel 2024. Ci sono però dati positivi, come l'avanzo primario, nonostante l'enorme fardello del debito pubblico, spiega. Dovete avere il coraggio di dirci la verità, lo incalza l'opposizione.

Nel video gli interventi alla Camera di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e di Toni Ricciardi, deputato Partito Democratico