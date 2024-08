Il ministro Giorgetti non parla alla stampa ma loda la persona imprenditore

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro Economia e Finanze

Non ha voluto parlare alla stampa, tanto che è entrato alla Fiera di Rimini da ingressi secondari pur di evitarla; ha così evitato di parlare di manovra economica, di rispondere, anche indirettamente, al governatore di Bankitalia Panetta, che proprio dal Meeting aveva parlato dell'assoluta necessità di aumentare la crescita e ridurre il debito.

Dal palco, ha evitato anche di commentare il famigerato “superbonus”, che il governo Meloni ha più volte additato come causa di tutti i mali. Il ministro dell'Economia Giorgetti è salito sul palco dunque solo per parlare della persona, primo capitale dell'impresa, come recitava il titolo dell'incontro, cui ha preso parte coi deputati Maurizio Lupi, Elena Bonetti e Marco Osnato, e Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo.

A quest'ultimo ha anzi lanciato frecciate, perché Giorgetti ha sottolineato l'importanza sì della persona, ma della persona imprenditore, vera scintilla dell'economia, che la banca deve saper alimentare. E quando Bonetti accusa la politica di essere troppo poco lungimirante e di avere progetti di corto respiro, tesi solo a creare consenso immediato, Giorgetti prende ad esempio il Pnrr.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro Economia e Finanze