Incendio a Bologna, muoiono mamma e i tre figli piccoli

Tre bimbi e la loro madre sono morti a causa di un incendio scoppiato nella notte a Bologna. La donna di 32 anni, di origine romena, Stefania Alexandra Nistor, è deceduta durante il trasporto in ospedale. I tre bimbi erano due sorelline e un fratellino. La più grande di sei anni, gli altri due erano due gemelli di due anni. La famiglia si trovava nella stessa stanza da letto.



Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'appartamento al quarto piano, su una palazzina di otto, in via Bertocchi a Bologna hanno trovato un ambiente saturo di fumo e verosimilmente è stata questa la causa delle morti. L'incendio infatti sarebbe stato di modeste dimensioni e ha coinvolto una stufetta elettrica in camera da letto e quindi si è sprigionato tanto fumo. L'intervento dei vigili del fuoco, con il nucleo investigativo antincendio, è di poco prima dell'una e si è concluso intorno alle 5. Sarebbe arrivato sul posto in abiti da lavoro, nel corso della notte, il padre dei bambini.

La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata da un vicino del piano superiore. Mamma e figli dormivano, a quanto pare, nella stessa stanza e presumibilmente sono morti per le inalazioni del fumo. Il padre, che risulta separato dalla 32enne e non convivente, è giunto successivamente così come i nonni. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.