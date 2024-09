Irene Priolo nominata Commissario per l'alluvione in Emilia-Romagna: "Fare presto e bene"

Irene Priolo, vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna, è stata nominata Commissario delegato per gli eventi meteorologici eccezionali che si sono abbattuti nei giorni scorsi sull'Emilia-Romagna. A firmare l'ordinanza il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano.

Il Commissario, per l'espletamento delle attività, "potrà avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiranno sulla base di specifiche direttive".

“Vogliamo fare presto e bene nella gestione dei primi fondi stanziati dal Governo per l’emergenza e i primi interventi - afferma la presidente Priolo - così come facemmo per l’alluvione del maggio 2023. Nel frattempo, stiamo continuando tutte le attività di supporto alla popolazione e, fortunatamente, tante situazioni stanno già rientrando ma le nostre colonne mobili, quelle nazionali e delle altre regioni sono sul territorio, attive e operative”.



Intanto, primo sopralluogo della Procura di Ravenna a Traversara, frazione del comune di Bagnacavallo tra le più colpite dall'evento, tra strade inondate di fango, case allagate e persone sui tetti soccorse dagli elicotteri.