Malore in bicicletta a Pesaro: muore un 83enne riminese

Un 83enne di Rimini, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri mentre percorreva in bicicletta la SS16, nota come strada delle Siligate, nella località Colombarone di Pesaro.

L'uomo avrebbe accusato un malore improvviso intorno alle 17.45. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un'ambulanza della Croce Rossa e una Volante della Polizia, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato forse da un infarto, ma saranno gli accertamenti sanitari a chiarire le cause precise.