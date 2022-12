Meloni, obiettivo è più Italia in Europa e non viceversa

Il presidente del Consiglio interviene alla Camera, in vista del Consiglio europeo. "Noi abbiamo sempre dibattuto, a volte con decisione, veemenza, attorno all'ipotesi che in Italia dovesse esserci più o meno Europa. Quasi mai ci siamo chiesti se in Europa dovesse esserci più o meno Italia. Il nostro obiettivo, piuttosto che più Europa in Italia, è più Italia in Europa, come si conviene a una grande nazione fondatrice", ha detto Giorgia Meloni, per poi ricordare come l'obiettivo è un percorso di sicurezza energetica" su cui "da mesi l'Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Per ora la risposta della Commissione europea è insoddisfacente e inattuabile.

"Gli Stati Uniti riconoscono all'Europa il ruolo di partner di prima istanza. La crisi ucraina ha mostrato come dinanzi alle minacce la compattezza e il ruolo politico dell'Unione sia essenziale. L'Italia sostiene una più stretta collaborazione tra Ue e Alleanza atlantica, e una rinnovata unità di intenti nei settori di interesse comune".

Sui migranti la premier spiega come sia l'Italia a sostenere l'onere maggiore di fronte al traffico di esseri umani nel Mediterraneo. "Non intendiamo fingere che vada bene così. Quando leggiamo di scontri a fuoco fra libici e trafficanti di esseri umani o degli scafisti che gettano a mare i migranti, siamo sempre più convinti che arricchire questi cinici schiavisti del terzo millennio nulla ha a che dare con il concetto di solidarietà". Uno sguardo anche alla situazione in Iran: "L'uso della forza contro dimostranti pacifici, contro le donne è ingiustificabile e soprattutto inaccettabile. Questo governo sarà sempre impegnato per la difesa e il rispetto dei diritti e delle liberta fondamentali". Ribadisce Meloni, denunciando l'esecuzione delle condanne a morte e la repressione del governo di Teheran.