Misterioso bagliore in cielo, colpa di un test missilistico francese

In molti ieri sera si sono interrogati su uno strano fenomeno avvistato nel cielo, una sorta di esplosione di luce biancastra in direzione nord-ovest. In buona parte del centro-nord d'Italia, dalle 19:20 alle 19:29 di sabato, è comparso infatti un grosso bagliore che si è ingrandito, per poi spegnersi. Il fenomeno è stato ben ripreso dalla webcam dell'Osservatorio astronomico di Monteromano, a Brisighella.

In serata è poi arrivato il post del Ministero delle Forze Armate Francese che spiega l'accaduto: "Questa sera – si legge –, dal centro di test missilistico di Biscarrosse, DGA, è stato effettuato con successo un lancio di prova di un missile M51 senza carica nucleare. Obiettivo: proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza".