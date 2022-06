Occupano abusivamente hotel in disuso, 2 denunciati a Rimini

Sgomberato nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2022 dalla Polizia Locale con l'aiuto dell'unità cinofila, un albergo in disuso in Viale Regina Elena a Rimini che due cittadini stranieri avevano trasformato nel loro domicilio. Oltre ad alcuni effetti personali e diverse bottiglie di superalcolici, gli agenti della Municipale hanno rinvenuto un bilancino di precisione. Uno dei due uomini è stato inoltre trovato in possesso di una modesta quantità di droga, che gli è valsa una segnalazione alla Prefettura per uso personale. I due cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione abusiva dell'immobile. Nell'ambito dei controlli degli edifici in disuso o abbandonati, la Polizia Locale riminese è intervenuta, qualche giorno, fa anche all'ex colonia Enel della città romagnola, provvedendo all'allontanamento di altre due persone trovate all'interno e procedendo poi alla chiusura dell'immobile.