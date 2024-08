Oggi sfila il Rimini Summer Pride: "L'odio delle destre ha sporcato perfino le Olimpiadi"

Oggi sfila il Rimini Summer Pride, corteo dell'Onda Pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ organizzata da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali. L'appuntamento è alle ore 17 sul lungomare, tra Piazza Marvelli e il ristorante Bounty, in prossimità dei bagni 37/38.

"Arriviamo a questo corteo con molta rabbia e indignazione: l'odio delle destre ha irrimediabilmente sporcato perfino le Olimpiadi - afferma il segretario generale di Arcigay Gabriele Piazzoni - .La polemica che ha colpito la pugile algerina Imane Khelif, con una vera e propria campagna mistificatoria sulla sua identità sessuale, ha fatto vergognare l'Italia davanti a tutto il mondo. In quello che abbiamo letto in questi giorni c'è tutto il peggio che potevamo aspettarci: transfobia, misoginia, razzismo. Con la nostra presidente del Consiglio e i suoi ministri a servizio delle lobby dell'estrema destra russa nel rilanciare notizie false, mentre il nostro Paese arranca. Ci siamo vergognati, per l'ignoranza e la violenza di chi siede nelle nostre istituzioni. Oggi il nostro orgoglio nelle strade di Rimini - conclude la nota - è protesta e riscatto per tutto il Paese".