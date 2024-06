Pioggia e allagamenti sull'Appennino forlivese e cesenate

L'ondata di maltempo annunciata dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna con l'allerta meteo arancione in vigore già oggi si è abbattuta prevalentemente sull'entroterra appenninico cesenate e forlivese. Allagamenti all'ospedale Angioloni di San Piero in Bagno. 10 squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando nei comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Portico, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Modigliana. Le squadre stanno operando per svuotamenti di cantine, garage ed abitazioni allagate con motopompe e per il ripristino di strade a seguito di smottamenti e frane. A Premilcuore una squadra e intervenuta insieme ai tecnici di Hera per una fuga di gas a seguito di una frana, prontamente arginata, in corso il ripristino della circolazione; a Rocca San Casciano una squadra è intervenuta per il crollo di un capanno. Nessuna persona rimasta coinvolta.

Nell'entroterra forlivese in Campigna sono caduti già oltre 112 millimetri di pioggia, ma da segnalare anche i 64,7 millimetri caduti a Civitella di Romagna, dove in mattinata si è verificato qualche piccolo allagamento lungo la strada Bidentina. A Tredozio, caduti oltre 85 millimetri, e al Passo della Calla 70 millimetri di pioggia. A Ridracoli il livello del lago artificiale alle spalle della diga è cresciuto di oltre 20 centimetri raggiungendo oltre l'80% della capienza totale dell'invaso.