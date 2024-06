Primo giorno di seggi aperti in 101 Comuni per i ballottaggi: si vota anche a Savignano sul Rubicone

Si sono aperte alle 7 le urne in 101 comuni per il secondo turno delle amministrative. Per il secondo turno delle elezioni amministrative alle 12 ha votato l'11,7% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati del Viminale, riferiti ad oltre la metà delle 3.586 sezioni complessive. Si vota in 101 comuni. Nelle stesse sezioni alle 23 di sabato 8 giugno, nel primo turno, la percentuale dei votanti era circa del 22%.

Le sfide principali ai ballottaggi saranno quelle di Firenze, Bari e Perugia ma da seguire anche quelle di Campobasso, Potenza, Lecce. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino.

Ballottaggi: in Emilia Romagna alle 12 affluenza al 14,35%. Si vota in nove Comuni, coinvolti circa 120mila elettori.



Nei nove Comuni chiamati al ballottaggio in Emilia-Romagna alle 12 ha votato il 14,35%. Affluenza piuttosto bassa, ma è complicato fare un raffronto con il primo turno, perché due settimane fa si votò di sabato e di domenica. Alla prima rilevazione (quella di sabato alle 23) aveva votato il 20,87%. L'affluenza è comunque superiore di un paio di punti alla media nazionale. Sono chiamati al voto circa 120mila elettori. Si vota a Casalecchio di Reno (11,06% l'affluenza alle 12), Pianoro (15,82%), Castel Maggiore (13,68%), Nonantola (12,75%), Mirandola (14,97%), Copparo (16,73%), Savignano sul Rubicone (15,12%), Tresignana (22,73%) e Zerba (16,10%).