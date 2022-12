Rimini: difende fidanzata e viene accoltellato in piazza Cavour

Un giovane è stato accoltellato da un ubriaco al collo ieri sera in centro a Rimini, in piazza Cavour, mentre era a passeggio con la fidanzata. I fatti, ricostruiti dalla stampa locale, sono avvenuti attorno alle 17. L'aggressore, di nazionalità marocchina, visibilmente ubriaco, urlava e offendeva chiunque gli capitasse a tiro, quando ha preso di mira la coppia. Hanno cominciato a litigare, la lite è degenerata, l'ubriaco ha estratto un coltellino e si è avventato contro il giovane colpendolo al collo, in maniera non grave. È stato immediatamente arrestato dai carabinieri.