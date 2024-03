Rimini: litiga con la moglie, apre il gas per far esplodere casa

Aveva rischiato di far esplodere col gas la palazzina in cui abita a causa di un litigio con la moglie. Un cittadino di origine marocchina è stato arrestato martedì mattina dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata strage, danneggiamento e getto pericolose di cose. Le Volanti della Questura di Rimini, allertate da alcuni residenti, sono intervenute nell'appartamento dell'uomo, in zona del 'Villaggio Azzurro', da dove fuoriusciva un forte odore di gas.

Appena giunti nell'androne condominiale, i poliziotti sono riusciti a bloccare il cittadino marocchino che stava tentando di lasciare lo stabile. Una volta in casa, gli agenti hanno visto che le valvole della cucina erano state danneggiate volontariamente con l'inevitabile e pericolosa fuoriuscita di gas.

Stando ai successivi approfondimenti è emerso come la coppia litigasse spesso, tanto che solo un mese fa la moglie aveva chiamato i carabinieri per sedare i comportamenti violenti del marito. Il marocchino quindi è stato arrestato e accompagnato in carcere, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.