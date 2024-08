Rimini, mare non balneabile a Torre Pedrera Brancona: è l’unico tratto fuori norma della riviera

Balneabili 97 punti di balneazione su 98 in Emilia Romagna. Il campione aggiuntivo delle acque di balneazione eseguito da Arpae il 22 agosto 2024 ha permesso di verificare il rientro dei parametri in 2 dei 3 punti risultati fuori norma, dopo il controllo effettuato il 21 agosto scorso nelle 98 località della Riviera.

Sono rientrati nei limiti e tornano balneabili i tratti di Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervi e Rivabella Turchetta (Rimini). Resta sopra i valori soglia Torre Pedrera Brancona (Rimini): per questo punto resta in vigore l’ordinanza di non balneabilità emanata dai sindaci fino al rientro dei parametri di enterococchi intestinali (ora a 521 MPN/100ml) al di sotto delle soglie previste.