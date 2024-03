Rimini, rissa fra bande di giovanissimi in centro storico: 17enne accoltellato all'addome e alla schiena

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato dopo la mezzanotte di sabato in pieno centro a Rimini, dopo un litigio per futili motivi. Il giovane è stato operato d'urgenza al Bufalini di Cesena e ora - nonostante le ferite gravissime, una all'addome e l'altra alla schiena che avrebbe interessato anche un polmone - non è in pericolo di vita. La prognosi non è stata ancora sciolta e domani i genitori presenteranno denuncia in Questura a Rimini.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo la mezzanotte due gruppi di ragazzi giovanissimi - alcuni di origine albanese e altri italiani - si sarebbero affrontati inizialmente in via Cairoli, luogo dove sarebbe iniziato il diverbio, per poi spostarsi in via Giordano Bruno e scappando verso via Tempio Malatestiano. Ad un certo punto è spuntata una lama: il 17enne, nato a Rimini, è stato colpito due volte, una di fronte e l'altra di spalle.

Le indagini

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura e le indagini sono state affidate alla polizia di Stato, squadra mobile, dal magistrato Paola Bonetti. Gli inquirenti in queste ore sono alla ricerca delle telecamere di sorveglianza pubbliche e privale: due ragazzi sarebbero già stati identificati. I genitori del giovane ferito si sono rivolti all'avvocato Flavio Moscatt e domani formalizzeranno nomina e denuncia.