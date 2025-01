Rimini: sfonda la porta e appicca fuoco al dehor del bar "nón"

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, un incendio doloso ha colpito il dehor del bar “Non” in viale Tiberio a Rimini, causando danni significativi. Intorno alle 3, riferiscono i proprietari in una nota, un individuo, ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha sfondato la porta con un motorino e appiccato le fiamme utilizzando una tanica di benzina.

L’intervento di un operatore ecologico, che ha notato l’incendio e allertato i Vigili del Fuoco, ha impedito che le fiamme si propagassero all’interno del locale o causassero l’esplosione delle bombole di gas. I danni riguardano il dehor, con impianto elettrico, vetrate e arredi esterni gravemente compromessi, mentre l’interno del locale è rimasto illeso.

I proprietari del locale si dicono amareggiati per l’accaduto e assicurano collaborazione con i Carabinieri per far luce sull’episodio. "Al momento - scrivono - non disponiamo di alcuna motivazione o sospetto concreto e, smentendo categoricamente ogni voce, preferiamo non dare adito a speculazioni".

Il bar resterà chiuso per le riparazioni, ma i gestori promettono di riaprire presto, ringraziando la comunità per la solidarietà ricevuta.