Simulano un malore per 'scroccare' un passaggio all'ambulanza: denunciati dall'Ausl Romagna

Una dura presa di posizione, quella del Direttore Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna sul video che circola sul web, dei due ventenni di origine nordafricana che si trovavano a Coriano, hanno finto un malore per 'scroccare un passaggio all'ambulanza fino a Riccione. "Gli operatori hanno eseguito le procedure in modo corretto e puntuale - recita la nota a firma del dott. Maurizio Menarini - attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si sono comportati l'equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l'accompagnatore al Pronto Soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage ed accettazione. Dopo alcuni minuti si sono spontaneamente allontanati dal pronto soccorso stesso".

L'ambulanza e l'auto medicalizzata, con a bordo autista, due infermieri e un medico, hanno girato circa un'ora per trovare il luogo da dove era partita la chiamata. I ragazzi, infatti, avevano fornito un primo indirizzo sbagliato, rispetto a dove si trovavano. Non vedendo arrivare il 118, hanno richiamato il numero di emergenza. Vale la pena ricordare che hanno messo in allarme una struttura sanitaria, già molto impegnata essendo un fine settimana di luglio e per di più durante la Notte Rosa.

L'AUSL della Romagna, stigmatizzando in modo assoluto il fatto, ha proceduto con denuncia penale nei confronti dei due soggetti rappresentati nel video in quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito di istituto e creato un allarme ingiustificato.

"Fenomeni vergognosi ed in nessun modo giustificabili, ribadisce il Direttore del 118, che devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura "civica" che ne consenta il più appropriato utilizzo".

"Non è tanto il danno erariale, commenta un operatore di emergenza, che è relativo, ma è il danno potenziale che arrecano". È lo sfogo di chi, quotidianamente, lavora sulla strada per dare risposte adeguate alle reali emergenze con tempestività e qualità. "Se ci fosse stato un arresto cardiaco in zona, l'automedica di Riccione che copre tutta la zona sud, sarebbe arrivata tardi".

Eppure le reazioni al filmato ripreso con il cellulare e caricato su TikTok sono migliaia e la stragrande maggioranza positive. Intercettate sui social anche dal personale di Romagna Soccorso che tutti i giorni, e soprattutto in estate, è in prima linea per salvare le persone. Uno spreco di risorse che potevano essere utilizzate per qualcuno veramente in pericolo di vita.