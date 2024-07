Spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi del lungomare: due arresti

Nella nottata di mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Verso le ore 01:00 una volante, durante il normale controllo del territorio sul lungomare, ha controllato un gruppetto di giovani. Questi ultimi, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di scappare in spiaggia.

Tuttavia, due di loro hanno tentato di disfarsi di 6 confezioni in plastica, gettandole nella sabbia. Raggiunti, si sono mostrati agitati e poco collaborativi, intenzionati ad allontanarsi. uno dei due teneva in mano un coltello a serramanico. Gli involucri recuperati posti sotto sequestro, contenevano sostanze come hashish, marijana, ketamina e cocaina.

I due soggetti, risultati irregolari sul Territorio Nazionale, sono stati accompagnati in Questura e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché uno di loro denunciato anche per il porto di oggetti atti ad offendere.