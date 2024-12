Spray urticante in una scuola di Ravenna: studenti e personale accusano irritazioni

Momenti di apprensione si sono verificati ieri mattina in una scuola superiore di Ravenna, dove diversi studenti e membri del personale scolastico hanno accusato irritazioni a gola e occhi. La causa sarebbe da attribuire a uno spray urticante, presumibilmente spruzzato da una studentessa minorenne.

L’episodio si è verificato durante il primo intervallo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri del Radiomobile e della Stazione di via Alberoni. La preside ha già ascoltato la studentessa coinvolta, che avrebbe dichiarato che l’episodio non è stato intenzionale ma causato da un uso incauto della bomboletta.

Fortunatamente, nessuno tra studenti, docenti e personale scolastico ha necessitato il trasporto in ospedale. Solo successivamente una donna si è recata al pronto soccorso lamentando disturbi, che a una prima analisi sono risultati non gravi. Le autorità stanno comunque svolgendo accertamenti per chiarire l'accaduto.