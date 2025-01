Tragedia ad Ancona: auto fuori controllo travolge due pedoni e provoca fuga di gas

Le immagini del Tg1

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Ancona questa mattina poco prima delle 8: un'auto fuori controllo ha travolto due pedoni alla fermata del bus in via Esino, a Torrette, provocando la morte di entrambi. Le vittime sono un uomo di circa sessant'anni, privo di documenti, e una donna di 40 anni, dottoressa presso la Clinica Medica dell’ospedale di Torrette. Entrambi sono deceduti sul colpo.

L’auto, una BMW nera, ha perso il controllo mentre scendeva la strada, urtando altri veicoli e spingendo una Fiat Panda contro una colonnina del gas metano a media pressione. L'impatto ha generato una pericolosa fuga di gas che ha reso difficili i soccorsi. I Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro mezzi, hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. Nel frattempo, il Comune ha invitato i residenti a non uscire di casa e a chiudere le finestre.

Un passante ha raccontato di aver visto il conducente della BMW, in stato di shock, scendere dall’auto con le mani tra i capelli. Il fondo stradale reso scivoloso dalla brina potrebbe aver contribuito all'incidente. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica del sinistro.

L’incidente ha causato l’evacuazione temporanea di un edificio vicino e il danneggiamento di un altro. Alcuni residenti, tra cui anziani e disabili, sono rimasti in casa durante l'emergenza. L'ospedale regionale, il quartiere di Collemarino e una residenza per anziani sono rimasti senza fornitura di gas per ore. Il ripristino è previsto entro sera, secondo la società Edma Gas.

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha espresso profondo cordoglio per le vittime: “Questo tragico evento lascia una ferita profonda nella nostra comunità. Siamo vicini alle famiglie colpite.” Ha inoltre ringraziato i soccorritori per il loro lavoro tempestivo in una situazione di alto rischio.