Tragedia sul Monte Nerone: 46enne di Cattolica muore durante una giornata sulla neve

Nuova tragedia in montagna, stavolta sulle piste del Monte Nerone, in provincia di Pesaro-Urbino: un 46enne di Cattolica è morto nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre a causa di un infarto fulminante. L’uomo si trovava in compagnia della moglie e delle due figliolette per una giornata di svago sulla neve. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo avrebbe iniziato a sentirsi male mentre si trovava all’esterno dello Chalet Principe Corsini, dove si era fermato con la famiglia dopo alcune discese e avrebbe prima accusato un forte dolore al petto, poi si sarebbe accasciato su una panchina.

La moglie ha subito chiesto aiuto ai gestori del rifugio, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari di Apecchio Soccorso, che hanno tentato di rianimarlo utilizzando anche un defibrillatore. Poco dopo è arrivata l’eliambulanza da Ancona, ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Nel tardo pomeriggio, la salma è stata trasferita all’obitorio di Fano, a disposizione delle autorità giudiziarie. Annullata dai gestori del rifugio la sciata in notturna prevista per la serata.