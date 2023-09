11 settembre, 22 anni dopo si continua a morire

Il commovente ricordo della Polizia di New York

Di World Trade Center si continua a morire a New York: nel 22esimo anniversario il corpo dei vigili del fuoco ha aggiunto 43 nuovi nomi al suo World Trade Center Memorial Wall che commemora i pompieri colpiti da malattie letali legate al loro lavoro umanitario tra le macerie contaminate delle Torri Gemelle. "Spesso riflettiamo su quanto è successo l'11 settembre, ma io ricordo anche il 12", ha detto il sindaco di New York Eric Adams, ex capitano della polizia che il giorno delle stragi fu tra i soccorritori. Le aggiunte al Memorial Wall, creato 12 anni fa con 55 nomi, portano a 331 il numero dei vigili del fuoco a cui i fumi tossici del World Trade Center sono risultati letali, pari quasi a quello dei pompieri morti dando la scalata alle Twin Towers il giorno del peggior attacco terroristico sul suolo americano.

Alla vigilia dell' anniversario, le autorità di New York hanno intanto dato un nome ad altre due vittime delle stragi. L'uomo e la donna, i cui nomi non sono stati resi pubblici su richiesta delle famiglie, sono rispettivamente la 1.648esima e 1.649esima vittima che l'ufficio del medico legale ha identificato, ha annunciato un portavoce del sindaco, grazie a test avanzati del Dna. Negli attacchi di Al Qaida morirono circa 3mila persone. Tra loro, anche il sammarinese Steven Giorgetti, sulle Twin Towers per impegni di lavoro.

Quest'anno, di ritorno dal G20 e poi dal Vietnam, il presidente Joe Biden si limiterà a una cerimonia durante uno scalo ad Anchorage in Alaska, avendo lasciato alla vice Kamala Harris e al Second Gentleman Doug Emhoff il compito di rappresentarlo a New York e alla First Lady Jill Biden di deporre una corona al Dipartimento della Difesa.