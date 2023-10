Biden: “Israele ha il diritto e il dovere di rispondere agli attacchi”

"Come ogni paese al mondo, Israele ha il diritto e il dovere di rispondere a questi feroci attacchi". Lo ribadisce il presidente Usa Joe Biden su X, sottolineando che "se gli Stati Uniti avessero sperimentato quanto ha vissuto Israele, la nostra risposta sarebbe stata veloce, decisa e travolgente".

Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con il ministro degli Affari strategici israeliani Ron Dermer, ribadendo "le sue profonde condoglianze" per l'attacco di Hamas contro Israele e ha riaffermato "l'inequivocabile sostegno" degli Stati Uniti al "diritto di Israele di difendere sé stesso e i suoi cittadini". Il segretario americano e il ministro israeliano hanno chiarito che "le azioni terroristiche di Hamas non hanno alcuna giustificazione, alcuna legittimità e devono essere universalmente condannate".

Ed è anche arrivato il primo aereo americano che trasportava un carico di munizioni avanzate per l'esercito israeliano. Forze di difesa israeliane (Idf), in una nota stampa, hanno ringraziato gli Stati Uniti per il loro sostegno: "I nostri nemici comuni sanno che la cooperazione tra i nostri eserciti è più forte che mai ed è un fattore chiave per la sicurezza e la stabilità regionale", si legge nella dichiarazione.