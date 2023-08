Birra fatta con acqua riciclata, accade a San Francisco

Negli Stati Uniti, una ditta di trattamento delle acque di San Francisco ha creato una birra riciclando l’acqua derivante da lavatrici, docce e lavandini di un grande condominio di lusso. È facile storcere il naso, ma l'acqua è pura e priva della sua "vita" precedente. La Epic OneWater Brew realizzata dalla Epic Cleantec vuole dimostrare come l’acqua che esce dai loro impianti è più pulita di quella che arriva dai rubinetti. Come avviene nel territorio italiano, gli standard richiesti dai comuni sono molto elevati, ed è "uno spreco di tempo ed energie immetterla in natura senza riutilizzarla nell’immediato". Lo riporta Greenme. "L’azienda americana ci vuole convincere che gli impianti di depurazione più avanzati potrebbero rimettere l’acqua nuovamente in circolo". È un aspetto positivo dal punto di vista ambientale, ma può far sorgere spontanee perplessità e domande dettate dall'inusualità della cosa e dalla necessità di ottenere delle rassicurazioni.