Bombardamento stazione Kramatorsk: almeno 39 morti e oltre 100 feriti

Nuova strage di civili in Ucraina a Kramatorks, nella regione di Donetsk. Da un primo bilancio almeno 39 morti e oltre 100 feriti. L'area colpita è un cavalcavia vicino alla stazione della città, tra le più usate nella zona per evacuare civili. "È orribile vedere che la Russia ha attaccato una delle principali stazioni usate dai civili per fuggire dalla guerra” ha scritto su Twitter il Consiglio Ue Charles Michel.

Il Cremlino però smentisce anche questo attacco: “L'esercito russo – dichiara il ministero della Difesa di Mosca – non ha bombardato la stazione di Kramatorsk, si tratta di un'altra provocazione di Kiev”. “I frammenti del missile che appaiono in un video vicino alla stazione – sostiene Mosca - appartengono ad un vettore utilizzato solo dalle forze ucraine".

In giornata previsto l'incontro a Kiev tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l'Alto Rappresentante per la politica estera Josep Borrell e il presidente Zelensky. Secondo il pentagono Putin avrebbe rinunciato a conquistare Kiev. Per l'intelligence britannica le truppe di Mosca si sono quasi completamente ritirate verso Bielorussia e Russia per poi trasferirsi a combattere nel Donbass.