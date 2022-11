Cop27, Ursula von der Leyen: “Capacità rinnovabile europea raddoppierà”.

Le temperature di ottobre 2022, in Europa, sono state le più calde mai registrate, superiori di 2 gradi al periodo 1991-2020. Sono i dati, allarmati, presentati alla Cop27 dal servizio cambiamenti climatici del sistema satellitare dell'Unione Europea Copernicus che non possono più essere messi in secondo piano.

Oggi in plenaria l'intervento della presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen che sprona all'utilizzo di fonti sostenibili: “La capacità rinnovabile aggiuntiva europea – afferma - è destinata a più che raddoppiare quest'anno, fino a 50 Gigawatt. L'anno prossimo potremo stabilire un nuovo record assoluto di oltre 100 Gw, a condizione di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili”. Ieri il debutto estero per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha avuto un faccia a faccia di un'ora con il Presidente egiziano al-Sisi. La premier ha sottolineato l'attenzione dell'Italia per i casi Regeni e Zaki ed ha aperto alla collaborazione sul gas rimarcando l'intenzione dell'Italia di portare avanti la transizione ecologica.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres chiede a tutti i governi di tassare i profitti inattesi delle compagnie dei combustibili fossili: “O siamo solidali sul clima o sarà un suicidio collettivo" afferma. Il rapporto commissionato dalla presidenza della Cop mostra che i paesi del sud del mondo avranno bisogno di più di 2mila miliardi di dollari all'anno entro il 2030 per finanziare la loro azione per il clima, la metà dei quali proverrà da investitori esterni. Obiettivi: "ridurre le emissioni, affrontare le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici e ripristinare la terra e la natura".