Cremlino, Putin affida al vice di Prigozhin un corpo di volontari

Vladimir Putin ha chiesto ad Andrei Troshev, ex braccio destro del defunto Evgheni Prigozhin, patron del gruppo Wagner, di formare un corpo di volontari da inviare a combattere in Ucraina. Lo scrive in un comunicato il Cremlino. "Nell'ultima riunione - ha detto Putin a Troshev, secondo la nota - abbiamo evocato il fatto che sarà impegnato nella formazione di unità di volontari capaci di condurre operazioni militari di vario tipo, ovviamente soprattutto nella zona della 'operazione militare speciale'", come il Cremlino continua a chiamare l'offensiva ucraina.