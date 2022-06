Danimarca: vince il sì al referendum sulla difesa Ue

Una maggioranza schiacciante di danesi, circa il 67%, ha votato sì all'integrazione alla politica di difesa europea, secondo lo spoglio del 97% dei voti. 'Stasera la Danimarca ha inviato un segnale importante. Ai nostri alleati in Europa e nella Nato e a Putin. Dimostriamo che quando Putin invade un Paese libero e minaccia la stabilità in Europa, noi ci riuniamo', ha dichiarato la premier Mette Frederiksen. Sia la Danimarca che l'Europa trarranno beneficio da questa decisione", ha twittato von der Leyen con l'hashtag "Più forti insieme".

Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici 'più avanzati' per colpire 'obiettivi strategici', ha annunciato il presidente Biden. Si tratta dei missili Himars, con una gittata di 80 chilometri. A questi si aggiungeranno sistemi missilistici britannici M270 a lungo raggio. Ira di Mosca: 'Washington getta altra benzina sul fuoco'. Slittano ancora, intanto, le sanzioni europee contro la Russia dopo l'opposizione dell'Ungheria a includere il patriarca ortodosso Kirill nella lista dei destinatari delle sanzioni. Manca dunque il sigillo al sesto pacchetto varato dal vertice Ue. In serata un missile russo è caduto vicino a Leopoli ferendo 5 persone, mentre Kiev dice di aver colpito due imbarcazioni russe nel mar Nero.